الامارات | تركيب 3 آلاف قطعة مرشدة للمياه بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 3 آلاف قطعة مرشدة للمياه بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن تركيب أكثر من 3 آلاف من القطع والأدوات المرشدة للمياه وفرت أكثر من 127 مليون جالون من المياه خلال عام 2019 وتم متابعة وتقييم ومراقبة استهلاك 393 منشأة.

وأكد رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم أن ترشيد استهلاك الطاقة والتحول الذكي في إدارتها أصبح ضرورة استراتيجية وبدأت إمارة الشارقة اتخاذ خطوات ايجابية في هذا المجال تؤهلها لتكون مدينة ذكية مستدامة خلال السنوات المقبلة.

وطالب جميع سكان الشارقة بتركيب القطع والأدوات المرشدة للمياه لأنها توفر أكثر من 40% من الاستهلاك وتخفض الفاتورة بنسبة كبيرة.

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وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تبنت استراتيجية واضحة لتطبيق المعايير العالمية في إدارة الطاقة الذكية المستدامة وتبني مواصفات الأيزو العالمية في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وبحث آخر ما توصلت إليه بحوث الإستدامة والطاقة بهدف تأسيس رؤية أفضل لمستقبل إدارة الطاقة والشبكات وإدراك أشمل للتحديات القادمة والتي يجب الاستعداد لها والاستفادة من التجارب الأخرى في شتى المجالات لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين من خلال تنمية الوعي بقضايا المجتمع الحيوية وأهمها الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه ، فأطلقت هيئة كهرباء ومياه الشارقة حملة تحت شعار " بالترشيد الكل مستفيد " تتضمن أكثر من 35 برنامج و تركز من خلالها على نشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه وجعلها سلوك يومي يمارسه سكان الشارقة للحفاظ على الطاقة والمياه خاصة وأن كل ما نقوم به من جهد اليوم يهدف في الأساس إلى حماية مستقبل وضمان غد أفضل لأبنائنا ، حيث أن الطاقة والمياه تعتبران عماد الحياة، ولا تستطيع أي مجتمعات الاستغناء عنهما في ظل الاحتياج اليومي لهما كمطلبين أساسيين للنمو والاستقرار والحياة الطبيعية، وتوافرهما يعني وجود حضارة وحياة ونمو وتقدم واستدامة.

وأوضحت المهندسة مدير إدارة الترشيد غادة جمعة سالم أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة أطلقت العديد من المبادرات التي تضمن لها الريادة في هذا المجال منها مبادرة ساعة الترشيد التي أطلقها صاحب السمو حاكم الشارقة وتفاعل معها شرائح وفئات المجتمع المختلفة كما استحدثت الهيئة إدارة متخصصة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه تضم نخبة من الكفاءات المتخصصة والمدربة بأفضل المستويات العالمية وبدأت شراكات استراتيجية مع عدد من مراكز الأبحاث والجامعات وكبريات الشركات العالمية والمحلية لتطبيق المواصفات الفنية العالمية في إنتاج الطاقة والمياه وتقليل الفاقد من الشبكات ليتماشى مع النسب العالمية بالإضافة إلى إصدار اللوائح والقوانين المنظمة التي تساهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه.

وأكدت على ضرورة تضافر الجهود وتسخير الامكانات ومشاركة الجميع سواء جهات حكومية أو مؤسسات عامة وشركات وأفراد لتحقيق رؤية الشارقة لتكون مدينة ذكية مستدامة رائدة على مستوى العالم وتحقيق طموحنا في أن نضيف إنجاز جديد إلى مسيرة النهضة والازدهار في إمارة الشارقة التي أصبحت عاصمة السياحة العربية وعاصمة الثقافة الإسلامية وصديقة للطفل ومدينة صحية وغيرها من الإنجازات التي حققتها وتستحق أن تكون مدينة الترشيد العالمية .

وأوضح رئيس قسم مراقبة الاستهلاك بهيئة كهرباء ومياه الشارقة أحمد المحضار أن تركيب قطع الترشيد للمياه يوفر أكثر من 40% من الاستهلاك وتم خلال عام 2019 تركيب قطع الترشيد في أكثر من مشروع بالشارقة حيث تم تركيب قطع الترشيد في 42 مبنى بجامعة الشارقة وتم توفير أكثر من 70% من استهلاكها كما تم تركيب قطع الترشيد في عدد من الحدائق العامة تجاوزت 60 حديقة وفي عدد من مراكز الناشئة وفي عدد من المساجد والمدارس كما تم الكشف عن التسربات في العديد من المواقع مما وفر كميات كبيرة من المياه.