الامارات | ترقبوا "إحاطة إعلامية" جديدة لحكومة الإمارات حول مستجدات "كورونا" في الـ5 مساءً

شكرا لقرائتكم خبر عن ترقبوا "إحاطة إعلامية" جديدة لحكومة الإمارات حول مستجدات "كورونا" في الـ5 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقل "الإمارات اليوم" مباشرة على الهواء عند الخامسة من مساء اليوم الإحاطة الإعلامية الـ13 لحكومة الإمارات، حول مستجدات فيروس كوفيد 19، فترقبونا.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع قد أعلنت مساء أمس عن اجراء الفحص الطبي لأكثر من 49 ألف فحص وكشفت عن 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و150 حالة شفاء، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 3360، للتفاصيل اضغط الرابط.