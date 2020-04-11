الامارات | تمديد فترة مجانية المواقف العامة في دبي حتى 18 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد فترة مجانية المواقف العامة في دبي حتى 18 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تمديد فترة مجانية المواقف العامة في دبي وذلك تزامناً مع تمديد فترة التعقيم ضمن "برنامج التعقيم الوطني" والذي تم الإعلان عن تمديده ليطبق على مدار ال 24 ساعة بدءا من 5 ابريل ولمدة أسبوعين، أي حتى 18 ابريل الجاري.

وكانت الهيئة قد أعلنت أن المواقف العامة في دبي ستكون مجانية ابتداءً من يوم الثلاثاء 31 مارس 2020 ولمدة أسبوعين، تزامنا مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة خلال الفترة الراهنة، لتعلن مجددا عن تمديد مجانية المواقف العامة في ظل استمرار تطبيق برامج التعقيم الوطني في دبي.

وتتضمن المواقف العامة في دبي مواقف المركبات المدفوعة المتوفرة في الشوارع والطرق والساحات في أنحاء مدينة دبي، التي تخضع للإشراف والرقابة من قبل هيئة الطرق والمواصلات، والتي لا تحتاج الى اجراءات خاصة لاستخدامها ماعدا الالتزام باشتراطات الاستخدام التي تشمل الحرص على السلامة ودفع الرسوم المقررة، والالتزام بزمن الاستخدام.

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وتحمل المواقف العامة في دبي رموزا لتقسيمها الى مناطق تشمل مناطق A، B، E، F، حيث تعكس تلك الرموز أوقات وتعرفة واشتراطات استخدامات المواقف الواقعة ضمن المنطقة.

ويتسم نظام المواقف العامة في دبي الذي تديره هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالعديد من المواصفات الفنية الذكية مثل تخزين بيانات المركبات الملتزمة بقانون تنظيم المواقف العامة، وتنبيه المفتشين لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المركبات غير الملتزمة بالقانون.