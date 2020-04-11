شرطة أبوظبي تواصل جهودها: كمامات للعمال «مجاناً».. وتوعية بـ 4 لغات

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

وزعت دوريات المرصاد بشرطة أبوظبي كمامات في قطاع إم 17 بمنطقة المصفح على العمال من الجنسية الآسيوية، فيما قدم رجال الشرطة التوعية لهم بأهمية الالتزام بالإجراءات والتدابير للوقاية من انتشار فيروس كورونا «كوفيدـ 19».

وتواجدت دوريات شرطة أبوظبي التابعة لإدارة المرصاد في منطقة المصفح، حيث ارتدى أفراد الشرطة الملابس الواقية والكمامات والقفازات وأغطية الرأس، وتم البدء في حملة التوعية وتوزيع الكمامات منذ الساعة الرابعة من بعد الظهر وحتى موعد بداية الحظر في الثامنة مساءً.

وأظهر العمال من مختلف الجنسيات التزاما واضحاً بالتعليمات، وأهمها ضرورة التباعد وإبقاء مسافات لمتر على الأقل وارتداء كمامات أو وضع أغطية من القماش على الأنف والفم في مختلف الأوقات خارج المنزل وفي التسوق.

وقال الملازم أول منصور المزروعي من قسم المرصاد بشرطة أبوظبي: «تواجدنا هنا بين العمال لا يهدف إلى توزيع الكمامات فحسب ولكن أيضاً التواصل مباشرة مع العمال وتوجيه النصائح والإرشادات لهم، حيث قمنا بالتوعية الميدانية لهم في أماكن سكنهم بأربع لغات، هي العربية والإنجليزية والأوردو والنيبالية وتعريفهم بمخاطر فيروس كورونا وكيفية تفادي الإصابة به ونشر العدوى».

وأضاف: «شرطة أبوظبي تضع في خطتها زيارة القطاعات التي يسكن فيها عمال في منطقة المصفح وغير تابعة للمدن العمالية، بحيث يكون السكن في بنايات صغيرة وهذا ما يحتم ضرورة التواجد ونشر التوعية بينهم والتنبيه على عدم التجمع بين العمال تفادياً لانتشار فيروس كورونا بين فئات العمال المختلفة».

وأشار إلى أن النصائح شملت أهمية التواصل مباشرة مع الجهات المعنية في حال شعور الإنسان بأعراض الحمى والسعال والكشف وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من الموقف إذا ما كانت إصابة كورونا أم أي مرض آخر.

ولفت إلى أن الحملة تواصل جهودها يومياً في مناطق المصفح والمفرق وحميم الصناعية والعين من منطلق الحرص على سلامة العمال وصحتهم وضمان عدم انتشار فيروس «كوفيد ـ 19» بينهم، مؤكداً الاستمرار في الوصول إلى مناطق جديدة بشكل يومي. وأكد المزروعي أنه بعد الانتهاء من التوعية وتوزيع الكمامات على العمال، قامت قوات الدفاع المدني بتنفيذ عمليات التعقيم التي استمرت أمس في شوارع مناطق مصفح الصناعية والمناطق التي يتواجد فيها العمال والورش، حيث إن صحة العمال وسلامتهم أولوية، مشيراً إلى أن الحفاظ على صحة العمال أولوية ومهمة الجميع ولابد من التكاتف لتوفير التوعية المطلوبة لهم.

وتواصل شرطة أبوظبي جهودها في نشر الوعي بين مختلف فئات المجتمع لا سيما العمالة العادية من خلال التواجد في المدن والقرى العمالية والتنبيه عليهم بضرورة اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية الرسمية في الدولة، مثل غسل اليدين والاهتمام بالنظافة الشخصية وتنفيذ التباعد الاجتماعي والبقاء في المنزل أطول وقت ممكن والالتزام بأوقات الحظر من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً وعدم التواجد في أي تجمعات.