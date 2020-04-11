الظفرة ترفد الأسواق بـ 50 % من الأسماك

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تساهم شواطئ الظفرة في رفد أسواق أبوظبي بأكثر من 50% من الأسماك التي يتم اصطيادها في جميع موانئ أبوظبي، وذلك طبقا لإحصائيات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، التي أكدت أن كمية الأسماك التي تم اصطيادها من شواطئ الظفرة خلال عام 2018 بلغت 2434 طناً من الأسماك منها 1106 أطنان تم اصطيادها من ميناء المرفأ و428 طناً من ميناء جزيرة دلما و900 طن من ميناء السلع.

وبلغت قيمة الأسماك التي ساهمت فيها شواطئ الظفرة أكثر من 48 مليوناً و552 ألف درهم خلال عام 2018، احتل فيها ميناء المرفأ المركز الأول بمبلغ 22 مليوناً و557 ألف درهم، فيما جاء ميناء السلع في المرتبة الثانية بقيمة 15 مليوناً و314 ألف درهم، وميناء جزيرة دلما 10 ملايين و681 ألف درهم. ويعتبر الشعري والكنعد والقبقوب والهامور والجش من أشهر الأنواع التي يتم اصطيادها من منطقة الظفرة.

وتعد الثروة السمكية من أهم الثروات الاقتصادية المتجددة ومصدراً مهماً للدخل القومي، حيث أفاد التقرير إلى أن كمية الأسماك المصطادة خلال عام 2018 بلغت 4,892 طناً وسجلت قيمة إجمالية وصلت 120.5 مليون درهم، كما أن عدد الصيادين بلغ 3,760 صياداً في عام 2018 مقارنة بـ 3,220 صياداً في عام 1986.

وتمثل شواطئ منطقة الظفرة مصدرًا هامًا من مصادر إنتاج الثروة السمكية في ابوظبي حيث تساهم بشكل كبير وفعال في رفد الأسواق المحلية بالأنواع المختلفة من الأسماك ذات الجودة العالية والقيمة الغذائية المتميزة وسد احتياجات السوق المحلي.

وبجانب الأسماك التي يتم اصطيادها تساهم الظفرة أيضا بكميات غير قليلة من أسماك المزارع التي يتم انتاجها في منطقة الظفرة وخاصة مزارع ليوا التي شهدت انتشارا ملحوظا للمزارع السمكية بها.

مزارع

يؤكد بخيت سوقان المنصوري من سكان مدينة ليوا في الظفرة أن مشروع المزارع السمكية من المشاريع الناجحة، والتي يجني صاحبها عوائد متميزة بخلاف فوائد نوعية أخرى.

وبين المنصوري أنه بدأ مشروعه في البداية بهدف توفير تكاليف الإنتاج والاستغلال الأمثل للموارد، خاصة، وأنَّ تربية الأسماك في أحواض المياه ستعمل على توفير أسمدة عضوية مجانية، تساهم في زيادة إنتاج المزرعة، إلى جانب توفير كميات من الأسماك يمكن أن تستخدم في الطعام، وبالفعل بدأ التجربة بكميات قليلة من الأسماك، ولكنها توالدت بشكل جيد وحققت إنتاجاً متميزاً مما جعله يفكر في استثمار هذا المشروع بشكل اقتصادي، حينها بدأ في جلب كميات من الأسماك بشكل أكبر من خارج الدولة، وتربيتها في أحواض مياه الري، وإجراء عمليات تهجين لها، ونجح في إنتاج سلالات جديدة من الأسماك النيلية التي تتحمل العيش في مياه ذات ملوحة معينة، وذات نمو سريع، كما تتميز بوزن كبير.