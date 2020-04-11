«إسعاد دبي» توزع 10 آلاف معقم

دبي (الاتحاد) وزعت لجنة بطاقة إسعاد بشرطة دبي، وبالتعاون مع شركة «كول آند كول» 10 آلاف من الصناديق التي تحوي معقمات للأيدي، ومناديل مطهرة على العاملين في خط دفاعنا الأول، ممن يخاطرون بحياتهم حماية للمجتمع، كالدوريات الأمنية، ومراكز الشرطة، والدفاع المدني، ومدينة دبي الطبية، ومستشفى راشد، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وقالت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، إن هذه المبادرة تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تنفذها شرطة دبي، لتعزيز جهود الدولة للتصدي لانتشار فيروس «كورونا»، وأضافت: إن اللجنة، وبالتعاون مع شركائها تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة في تخطي هذه الأزمة.

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