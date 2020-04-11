وجبات غذائية للكوادر الطبية من «أبوظبي الأول» و«الهلال الأحمر»

أبوظبي (وام)

وفر بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجبات غذائية للكوادر الطبية التي تؤدي واجبها الإنساني في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وخصص البنك مبلغ مليون درهم لتغطية الكوادر الطبية في عيادات دولة الإمارات العربية المتحدة كاملة من خلال تزويدهم بالوجبات الغذائية في خطوة تهدف للمساهمة في خفض التكاليف التشغيلية لهذا القطاع المهم خلال هذه المرحلة الصعبة.

يأتي إطلاق المبادرة في إطار تقديم الدعم للكوادر الطبية التي تقف في الصفوف الأمامية، ولا تدخر وقتاً أو جهداً للحفاظ على صحة المجتمع وسلامته.

وقال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الكوادر الطبية التي تعمل في أنحاء الدولة دون كلل في سبيل الحفاظ على سلامة الجميع، وكلنا فخر واعتزاز بكل فرد منهم، ونأمل من خلال هذه المبادرة الرمزية في أن نساهم في دعم الجهود الوطنية الرامية للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).. ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة، ونتطلع لمواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الهلال الأحمر الإماراتي، وتقديم الدعم لمجتمعنا خلال هذه المرحلة التي نمر بها».

من جانبه، أشاد حمود عبد الله الجنيبي، نائب الأمين العام للتسويق وجمع التبرعات في الهلال الأحمر، بمبادرة بنك أبوظبي الأول، لدعم الجهود المبذولة في الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية للحد من المرض.