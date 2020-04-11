هدى الطنيجي (رأس الخيمة) دعت دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الجمهور إلى عدم الانصياع وراء الإعلانات الزائفة التي تقدم عبر بعض حسابات مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع الكمامات الطبية.

وأكدت الدائرة ضرورة شراء تلك الكمامات الطبية من الصيدليات المخولة المنتشرة في مختلف المناطق والمواقع، والتي تقدم الكمامات ذات المواصفات والمقاييس المعتمدة.

وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الدائرة: «إن الدائرة استقبلت عدداً من الملاحظات المقدمة من قبل الجمهور المتعامل والمتعلقة بقيام عدد من التاجرات ومواقع متاحة عبر حسابات التواصل الاجتماعي بالترويج ببيع الكمامات التي يتوجب على الجميع ارتداؤها لمكافحة فيروس كورونا».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من شراء «كمامات» غير مطابقة في رأس الخيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.