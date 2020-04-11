1000 درهم غرامة عدم ارتداء الكمامة

تحرير الأمير (دبي)

باشرت شرطة دبي تسجيل مخالفات بحق السائقين غير الملتزمين بارتداء كمامة طبية، حيث تقوم أولاً بإرسال رسالة مخالفة تحذيرية للتنبيه، إلا أنه يتم تطبيق مخالفة مرورية ضده بنوع الفعل حال التكرار.

وقال العميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي لـ«الاتحاد»: «إن غرامة عدم ارتداء الكمامات تبلغ 1000 درهم، وفقاً للمادة الحادية عشرة من قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية»، وأوضح أن المادة تنص على غرامة قيمتها 1000 درهم في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة، أو عدم مراعاة مسافة التباعد. وأوضح أن الغرامة تتضاعف في حالة تكرار المخالفة، ويحال المخالف إلى نيابة الطوارئ والأزمات عند ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، داعياً جميع المواطنين والمقيمين والزائرين إلى ضرورة ارتداء الكمامة والقفازات طوال وقت الخروج، وترك مسافة آمنة بين الفرد والآخر أثناء شراء الحاجات من (المتاجر) أو في العمل الذي يستدعي الدوام.

وأشار مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي إلى التزام نسبة كبيرة من الأفراد والمركبات بقرار البقاء في البيت، إلا أنه في المقابل يوجد بعض الأفراد يخرجون لأمور غير ضرورية، مناشداً إياهم بضرورة الالتزام، إذ إن الوقت الراهن هو وقت التكاتف الجماعي لحماية الوطن والمجتمع من فيروس كورونا.

وشدد على عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى وعدم الخروج أكثر من مرة بدعوى الذهاب للصيدلية أو المتجر، موضحاً أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي.

كانت قد أعلنت تمديد فترة التعقيم لمدة أسبوعين على مدار(24) ساعة، مع اتخاذ إجراءات وتدابير مشددة وتقييد لحركة مرور المركبات والأفراد بغية تنفيذ عملية التعقيم الوطني بكل سلاسة، ولضمان بيئة صحية وآمنة للجميع.