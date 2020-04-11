أبوظبي (وام) بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومعالي الدكتور آبي أحمد، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، أمس، خلال اتصال هاتفي، علاقات التعاون بين البلدين، وإمكانيات تنميتها في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى تطورات انتشار فيروس «كورونا» وتداعياته على المستويات كافة.

كما تناول سموه ومعالي الدكتور آبي أحمد، خلال الاتصال، الإجراءات التي تتخذها دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا، وآليات تعاملهما مع تحدي انتشار الفيروس، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في هذا الشأن، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للسيطرة على الوباء، والحد من تداعياته وآثاره على الصعيدين الإنساني والاقتصادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد وآبي أحمد يبحثان إجراءات البلدين لاحتواء «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.