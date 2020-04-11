5 ملايين درهم من «الهلال» دعماً لـ«التعليم عن بُعد»

أبوظبي (وام) خصصت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» 5 ملايين درهم لدعم عملية التعليم عن بُعد في الدولة، بالتعاون مع وزراة التربية والتعليم، وذلك ضمن مبادرات «صندوق الإمارات وطن الإنسانية».

وشرعت الهيئة في تلبية احتياجات المدارس من المعدات والوسائل التعليمية المتمثلة في أجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية التي تساهم في تعزيز التعليم عن بُعد على مستوى الدولة.

وأعلنت الهيئة أنها أجرت الدراسات اللازمة التي حددت احتياجات المدارس والطلاب من الوسائل التعليمية الحديثة، وعملت على توفيرها، بالتعاون مع شركائها في مبادرات «صندوق الإمارات وطن الإنساني»، وفي مقدمتهم الهيئة والوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وبالتنسيق مع الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة.

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