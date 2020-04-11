اختبارات إلكترونية تجريبية 13 أبريل

دينا جوني (دبي)

تطبّق وزارة التربية والتعليم تدريباً إلكترونياً إلزامياً لقياس فعالية نظام الاختبارات الإلكترونية بشكل تجريبي لجميع طلبة المدارس الحكومية من الصف الخامس حتى الثاني عشر، ولجميع المسارات التعليمية، يوم الاثنين المقبل 13 أبريل وعلى فترتين.

ووفقاً للخطة المعتمدة، سيتم تطبيق التدريب الإلكتروني على مادة الرياضيات فقط لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة لمدة نصف ساعة، وضمن فترتين متباعدتين من اليوم نفسه.

وتبدأ الفترة الأولى الساعة الواحدة ظهراً لمدارس قطاع 1، وتكون الفترة الثانية لمدارس قطاع 2 عند الساعة 3 عصراً.

ولفتت الوزارة إلى أنه يلزم لتطبيق التدريب اتباع مجموعة من التعليمات هي تنزيل المتصفح الآمن، واستخدام كل طالب الرابط المحدد له، علماً بأن كلمات المرور متوافرة لدى المجالس التعليمية، ويجب على الطلبة الدخول من خلال كلمة السر عن طريق تلك الروابط.

من جهة أخرى، وجّهت وزارة التربية والتعليم بمتابعة ملفات إنجاز المعلمين والتأكد من تحقيقهم المهام المطلوب منهم إنجازها خلال التدريب المستمر المسمى «مجتمعات التعلّم»، أي التدريب الإلكتروني الجماعي. وسيكون منوطاً بنواب مديري المدارس أو رؤساء وحدات الشؤون الأكاديمية أو من ينوب عنهم، تقييم إعداد الاختبارات الإلكترونية من قبل المعلمين، وكتابة تحليل علامات الاختبار الذي تمّ تطبيقه، واستخراج خمسة معايير هي الوسط، والوسيط، والانحراف المعياري، والمدى والمنوال.

ولفتت إدارة التدريب والتنمية المهنية إلى أنه سيتم احتساب 10 ساعات تدريبية لكل معلم نفذ جميع المهمات في ملف الإنجاز البالغ عددها خمسة، حيث ستحتسب مدة ساعتين لكل مهمة، على أن يتم تقييم ملف إنجاز المعلمين قبل تاريخ 24 أبريل 2020.

من جهة أخرى، أبلغت الوزارة جميع الإدارات المدرسية بتوفير المواد الرقمية لدروس مادة اللغة الإنجليزية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر على «نظام إدارة التعلم LMS»، بالإضافة إلى كتاب الأنشطة للمعلمين، الأمر الذي يغنيهم عن القيام بإعدادها لكل درس. ولفتت إلى أن مواد الأسبوع التعليمي الأول أصبحت متاحة الآن مع متابعة توفير أنشطة كل أسبوع في الوقت المناسب.

ودعت الوزارة الإدارات المدرسية إلى إبلاغ معلمي اللغة الإنجليزية، وحثّهم على استخدام الأنشطة الرقمية على «نظام إدارة التعلم (LMS)»، مرفقة في الوقت نفسه فيديو إيضاحياً عن كيفية الوصول إلى المواد التعليمية. وقالت إنه يمكن للمعلمين التواصل مع المعلم الأول بشكل مباشر في حال مواجهة أي صعوبات في الوصول إلى المواد الرقمية أو مخاطبة الدعم الفني.

من جهة أخرى، تتابع وزارة التربية والتعليم مع مديري المدارس الحكومية ورواد التغيير أسباب عدم دخول الطلبة في بعض المدارس بوابة التعلم الذكي وتطبيق التعلّم عن بُعد. ووجّهت إدارة التعلّم الذكي في الوزارة الإدارات بضرورة موافاتها بالبيانات المطلوبة، كونها أساسية بالنسبة للإحصائيات التي تجريها الإدارات العليا في الوزارة.

وتعمل إدارة التعلّم الذكي على استطلاع رأي الميدان وأولياء الأمور بشأن تجربة تطبيق التعلّم عن بُعد لرصد مختلف التحديات، والعمل على تذليلها لضمان انسيابية العملية التعليمية ومصلحة الطالب بالدرجة الأولى.