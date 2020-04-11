أمناء «تربوي دول الخليج»: تنفيذ البرامج التدريبية عن بُعد

الشارقة (الاتحاد) أوصى مجلس أمناء المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، برئاسة الدكتور عيسى الحمادي، في اجتماعه الثامن الاستثنائي عن بُعد، بتفعيل تنفيذ البرامج التدريبية لذوي الاختصاص في اللغة العربية عن بُعد في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج. واستعرض الاجتماع جهود وتجهيزات وزارات التربية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج والحلول والبدائل للتعليم عن بُعد فيما يتعلق بجميع المراحل التعليمية.

حضر الاجتماع ممثلو الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.

واستعرض الدكتور الحمادي جدول أعمال الاجتماع الثامن للمجلس، والذي تضمن عرض توصيات وقرارات الاجتماع السابع السابق لمجلس الأمناء، وما تم إنجازه وتحقيقه منها من خلال متابعة وتعاون جميع الأعضاء.

واستعرض أعضاء مجلس الأمناء المشاركون جهود وتجهيزات وزارات التربية في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، وحلول وبدائل التعليم عن بُعد فيما يتعلق بجميع المراحل التعليمية.

وتناول مدير المركز ما تم إنجازه خلال الدورة الحالية 2019/‏‏‏2020 متمثلاً في إصدار دراسة بعنوان: تطوير معايير مناهج اللغة العربية للصفوف (10 - 12)، وتطوير سياسات تقويم أداء الطلبة في اللغة العربية للصفوف (7 - 12)، وتَمَكُّن معلِّمي اللُّغة العربيَّة من مهارات القرن الحادي والعشرين.

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