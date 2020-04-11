الطقس حار ومغبر نهاراً

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً مغبراً نهاراً غائماً جزئياً على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً واحتمال سقوط الأمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية/ 20 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحيانا والبحر في الخليج العربي متوسط الموج.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:48 والمد الثاني عند الساعة 03:31.. والجزر الأول عند الساعة 09:24 والجزر الثاني عند الساعة 21:10.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:36 والمد الثاني عند الساعة 23:57.. الجزر الأول عند الساعة 18:19 والجزر الثاني عند الساعة 06:37.

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