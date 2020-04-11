«استشاري الشارقة» يؤكد أهمية الجودة في «التعلم عن بُعد»

الشارقة (الاتحاد) أكد الدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي، رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام، بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أهمية متابعة اللجنة لواقع التعليم عن بُعد، والوقوف على الممكنات والتحديات الحالية كافة، سواء للطلبة أو الأسر، والعمل على دعمها من خلال تكاتف الجهود مع الجهات المعنية.

ونوه الزعابي، خلال اجتماع اللجنة عن بُعد أمس ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر، إلى أهمية هذا التوجه ضمن سياسات الدولة لتنمية التعلم الافتراضي «عن بُعد»، بهدف تعزيز قدرات المعلم على إدارة العملية التعليمية عن بُعد، وتمكين الطالب من الاستفادة بصورة متميزة، وتوثيق أفضل الممارسات الكفيلة بتحقيق جودة الأداء في عملية التعلم وبكفاءة عالية، والتي تضمن استفادة الطالب الحقيقية.

يأتي عقد الاجتماع بعد أن واصلت اللجنة النظر بالإجراءات المتبعة كافة لإنجاح منظومة التعلم عن بُعد لطلبة مدارس إمارة الشارقة. وأكدت اللجنة أهمية قياس مؤشرات تحقيق النواتج المعرفية الإيجابية من خلال تطبيق منظومة التعلم عن بعد في ظل الجاهزية التي بذلتها وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، لضمان استخدام منصة التعلم الذكي لجميع الطلبة، وجودة التطبيق للحلقات الدراسية.

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