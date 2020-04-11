رئيس صيادي أم القيوين: مشاريع حيوية تزيد المخزون السمكي

سعيد أحمد (أم القيوين)

أكد جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، أن المخزون السمكي في الإمارة، كاف لتغطية احتياجاتها لأشهر طويلة، ولكن تواجهنا أزمات ينتج عنها تراجع المخزون على مستوى الدولة، وتقل فيها كمية الأسماك في البحر، مؤكداً ضرورة الاستعداد لذلك من خلال تنفيذ مشاريع حيوية لزيادة المخزون والحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

وأضاف، أن حكومة أم القيوين نجحت في السنوات الماضية في زيادة المخزون السمكي بخور الإمارة، بعد تطبيق قرار وقف حركة الصيد في الخور سنوياُ لمدة 4 أشهر، لإعطاء الأسماك المحلية فرصة للتكاثر، وساهم ذلك في زيادة الثروة السمكية أضعافاً مقارنة بالأعوام السابقة.

واقترح جاسم حميد، إنشاء محميات بحرية في الخيران على مستوى مناطق الدولة، يمنع فيها صيد الأسماك، بالإضافة إلى إنزال أقفاص «حاضنات الأسماك» لتربية أنواع مختلف من الأسماك المحلية في وقت التكاثر، وإنزال الكهوف الاصطناعية «المشاد» بالقرب من السواحل لزيادة المخزون السمكي، كما يجب اتخاذ قرارات صارمة بحق المخالفين بقوانين الصيد، للحد من استنزاف الثروة السمكية والحفاظ عليها.