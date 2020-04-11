«خيالة شرطة أبوظبي» توزع الكمامات والقفازات

أبوظبي(الاتحاد) نفذت دوريات الخيالة في إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي مبادرة تحت شعار من أجل سلامتكم، تضمنت توزيع الكمامات والقفازات على قاطني الأحياء السكنية بمدينة أبوظبي والعين.

وقدمت إرشادات ونصائح حول الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19». ودعت السكان إلى اتباع التعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة خلال تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

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