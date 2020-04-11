«أقنعة» بتقنيات ثلاثية الأبعاد من جامعة الإمارات

العين (الاتحاد)

في إطار حرص جامعة الإمارات العربية المتحدة على إيجاد حلول علمية ومبتكرة للمساهمة في مكافحة الجائحة العالمية فيروس كورونا «كوفيد ـ 19»، أطلق منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار مبادرة «صناع ضد كوفيد ـ 19»، وأشارت الأستاذ الدكتورة نهال شبراك - المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار - إلى أن هذه المبادرة تأكيد على دور الجامعة في دعم القطاع الطبي بالدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في مواجهة هذا الوباء، وتهدف إلى تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة على الابتكار العلمي والعملي في مجتمع الصناعة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيدـ 19، والسيطرة عليه.

وأضافت شبراك أنه ولتغطية احتياجات العاملين في المجال الصحي والعاملين في خط الدفاع الأول ضد الفيروس من الإمدادات الطبية، قام فريق عمل من المبدعين والمهندسين والمبتكرين ورواد الأعمال والطلبة في منتزه الجامعة بجهود حثيثة يسابقون الزمن فيها لابتكار أجهزة ومعدات باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، لافتة أن الجامعة تقوم حالياً بالتنسيق والتواصل مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ووزارة الصحة لتسليمهم الأقنعة المجهزة في مختبراتها، والعمل على تطوير الإنتاج.

من جهته، أشار المهندس محمد الجمال من منتزه العلوم والابتكار بالجامعة إلى أن فريق العمل استخدم مهارات التصنيع لديهم، وتصميم واقي للوجه من خلال استخدام طابعات ثلاثية الأبعاد وآلات قطع الليزر، ويتسم القناع بتوفير طبقة حماية للشخص المستخدم تفوق حماية قناع الوجه المستخدم حالياً، وهو مكون من تصميم ملف واقي الوجه متاح في موقع الجامعة الإلكتروني، وبإمكان أي شخص زيارة الموقع وتحميله وبدء الطباعة به لإنتاج واقي شخصي وفق أعلى معايير السلامة والحماية.

ودعا منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار الطلبة والباحثين بمراكز ومختبرات التصنيع والجامعات في الدولة لاستخدام التصميمات المتاحة التي يوفرها والبدء الفوري في طباعتها وإنتاجها لتوفيرها بأكبر كمية ممكنة للمجتمع، لا سيما خط الدفاع الأول.