100 متطوع في «لبيه يا وطن» بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) يشارك أكثر من 100 متطوع ومتطوعة بأم القيوين في مبادرة «لبيه يا وطن» التي أطلقتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وقال ناصر يوسف بن حضيبه، مدير مركز الهيئة بأم القيوين، إن المبادرة حظيت بتجاوب كبير من المواطنين والمقيمين في الإمارة، وشهدت إقبالاً ملحوظا.

وأشار إلى أنه تم توزيع المتطوعين على 11 منفذ بيع ومركزاً تجارياً بمختلف مناطق الإمارة، يباشرون العمل التطوعي من الصباح إلى 7 مساءً، وتتضمن مهامهم توزيع الكمامات والقفازات والتعقيم، وتثقيف الجمهور بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية في أماكن التجمعات، بالإضافة إلى كيفية الوقاية من الفيروس من خلال غسل اليدين باستمرار وعدم مخالطة الناس، والبقاء في المنزل.

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