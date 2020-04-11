«شورى أطفال الشارقة» يناقش دور الإعلام في التوعية

الشارقة (الاتحاد) تعقد أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عدداً من اللقاءات الحوارية عن بعد؛ تستهدف أعضاء شورى أطفال الشارقة في دورته الـ 16 لعامي 2019-2020 تحت شعار: «خدمة المجتمع.. قيادة»، حيث تقام أول اللقاءات اليوم؛ بعنوان: «كلنا في البيت لأجل الإمارات».

تستضيف الورشة الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي - رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بمشاركة (10) من أعضاء «شورى أطفال الشارقة»؛ لمناقشة محور «الإعلام ودوره في الجانب التوعوي» حول ظاهرة انتشار فيروس «كورونا».

وقالت عائشة علي الكعبي، مدير «أطفال الشارقة» بالإنابة : «يأتي تنظيم هذه اللقاءات الحوارية» عن بُعد «نظراً للظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها الدولة والعالم على حدِ سواء، وتماشياً مع توجهات حكومتنا الرشيدة للالتزام بالبقاء في المنزل، وذلك ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا المستجد» وتطبيق نظام العمل عن بُعد للمؤسسة». وأضافت الكعبي: «نسعى أيضاً من خلال هذه اللقاءات الحوارية إلى استمرارية الأنشطة والتعلم عن بُعد بالوسائل التقنية الحديثة، كما نهدف إلى تفعيل دور أعضاء شورى أطفال الشارقة في خدمة المجتمع وهو شعار الدورة الـ16، وذلك من خلال إتاحة الفرصة لهم لمناقشة القضايا المهمّة بالنسبة لهم ورفع مستوى الوعي الصحي لديهم حول «كورونا».

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