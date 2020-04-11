ناعمة المنصوري: المساهمات المجتمعية تجسد نهج العطاء الإماراتي

أبوظبي (الاتحاد) أكدت ناعمة المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن المساهمات المالية والعينية من رجال الأعمال والأسر الإماراتية لدعم الجهود الوطنية الكبيرة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، تجسد نهج المسؤولية والعطاء المتجذر في المجتمع، وما تقوم عليه الإمارات من قيم إنسانية وحضارية استثنائية، تعكس أسمى مبادئ التكاتف والتلاحم الوطني.

وأضافت: «إن شعب الإمارات أكد في موقف استثنائي جديد أننا جميعاً نقف صفاً واحداً وراء قيادتنا الرشيدة في التصدي لهذه الظروف الطارئة بكل ثقة في قدرتنا على تجاوزها بتضافر كل الجهود، وتكاتف الجميع، وعبور هذا التحدي بأمان».

وقالت ناعمة المنصوري: «إن تضافر أبناء وبنات الإمارات في أزمة (كورونا) عكس أبهى قيم التلاحم الأصيلة والتراحم الذي يملأ قلوب أبناء الإمارات الذين قدموا للعالم نموذجاً فريداً في رسوخ الثوابت الوطنية والولاء للقيادة، وقوة الترابط التي تجمع كل من يعيش على أرض الإمارات».

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