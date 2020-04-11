اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طائرة مساعدات إماراتية لأوكرانيا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements
طائرة مساعدات إماراتية لأوكرانيا دعماً لجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا (وام)

طائرة مساعدات إماراتية لأوكرانيا دعماً لجهودها للحد من انتشار فيروس (وام)

طائرة مساعدات إماراتية لأوكرانيا دعماً لجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا (وام)

طائرة مساعدات إماراتية لأوكرانيا دعماً لجهودها للحد من انتشار فيروس كورونا (وام)

إجراءات احترازية ووقائية خلال إتمام سفر أبناء الجالية الأوكرانية (وام)

إجراءات احترازية ووقائية خلال إتمام سفر أبناء الجالية الأوكرانية (وام)

إجراءات احترازية ووقائية خلال إتمام سفر أبناء الجالية الأوكرانية (وام)

إجراءات احترازية ووقائية خلال إتمام سفر أبناء الجالية الأوكرانية (وام)

Advertisements
إجراءات احترازية ووقائية خلال إتمام سفر أبناء الجالية الأوكرانية (وام)

إجراءات احترازية ووقائية خلال إتمام سفر أبناء الجالية الأوكرانية (وام)

إجراءات احترازية ووقائية خلال إتمام سفر أبناء الجالية الأوكرانية (وام)

إجراءات احترازية ووقائية خلال إتمام سفر أبناء الجالية الأوكرانية (وام)

أبوظبي (وام)

أرسلت دولة الإمارات طائرة مساعدات تحمل على متنها 11 طناً من مختلف المستلزمات الطبية إلى أوكرانيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي بها، وذلك لدعمها في مواجهة (كوفيد- 19). تأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع الدول التي تعمل على محاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتعزيزاً للجهود العالمية للحد من انتشاره.
وقال سالم أحمد سالم الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية أوكرانيا: «يأتي إيصال المساعدات من قبل دولة الإمارات إلى أوكرانيا كبادرة تضامن مع الدول التي تتصدى لانتشار فيروس كورونا المستجد، وإظهار الدعم لأولئك الذين يواجهون تحديات غير مسبوقة في مثل تلك التي يشهدها العالم الآن مع انتشار الفيروس».
وأضاف أن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في أوكرانيا، مؤكداً وقوف دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، إلى جانب شعب أوكرانيا وشعوب العالم كافة، للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية. وأشار إلى أن طائرة الإغاثة قامت بإعادة 113 مواطناً أوكرانياً من دولة الإمارات إلى وطنهم، بالتنسيق بين السلطات في البلدين لضمان عودتهم الآمنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طائرة مساعدات إماراتية لأوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا