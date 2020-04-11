المزروعي يتابع جهود «الإجراءات الاحترازية»

أبوظبي (الاتحاد) اطلع معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، خلال اجتماع عقده مع مديري القطاعات الشرطية عبر تقنية التواصل المرئي عن بُعد، على الجهود المبذولة، والإجراءات الوقائية، ودور فرق العمل، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القطاعات الشرطية في أبوظبي، بطريقة تتوافق مع التدابير الاحترازية المعتمدة في الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وثمن معاليه دعم وتشجيع القيادة الحكيمة للعاملين كافة بشرطة أبوظبي، وتسهيل إجراءات تنفيذ الخطط الأمنية والمتابعة اللحظية ودعمها للفرق، خصوصاً الصفوف الأمامية، والذي كان بمثابة حافز كبير للجميع لبذل المزيد من العطاء والعمل لتجاوز المحنة.

وأكد مديرو القطاعات أن فرق العمل الشرطية تواصل جهودها ليلاً ونهاراً في الميدان، وتعمل بوتيرة واحدة، كل في اختصاصه، لنشر الأمن والأمان، والمشاركة في جهود الدولة لتوعية المواطنين والمقيمين والزوار بالإجراءات الوقائية الضرورية، إلى جانب الاستجابة للمكالمات والبلاغات الطارئة وفقاً لخطط العمل المعتمدة، وبالتنسيق والتعاون مع مختلف جهات الاختصاص الحكومية.

ويأتي الاجتماع كإجراء احترازي حفاظاً على الأمن والأمان، وسلامة جميع قاطني إمارة أبوظبي من المواطنين والمقيمين.

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