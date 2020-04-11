أنور قرقاش: تقدير دولي لدعم محمد بن زايد سوريا في مواجهة «كورونا»

أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية تقدير الأمم المتحدة لموقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدعم سوريا في مكافحة فيروس كورونا «كوفيدـ19». جاء ذلك في تغريدة لمعاليه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال معاليه: «ناقشت مع غير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ضرورة وقف إطلاق النار في سوريا ومساعدتها في هذه الأزمة الصحية العالمية. كما أسعدني تقدير الأمم المتحدة للدعم الذي قدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسوريا في مكافحة أزمة الكورونا، مؤكداً دعمنا للمنظمة في مهامها الحيوية».

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