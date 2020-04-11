محمد بن راشد: السياسة والاقتصاد يتقزمان أمام الصحة

أبوظبي (الاتحاد) قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»:«بقي العالم لسنوات يتجادل، من يقود الآخر هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟».

وأضاف سموه في تغريدة على تويتر: «اكتشفنا في زمن الكورونا، أن الحصان وعربته تحملهما الصحة، وتقودهما مرغمين حيث تريد، وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!».

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