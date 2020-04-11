669 موقفاً خاصاً لأصحاب الهمم في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، تنفيذها العديد من المشاريع التي تراعي احتياجات ومتطلبات ومصالح أصحاب الهمم، لتصبح أغلب المرافق الخدمية مزودة بالدعم اللوجستي الميداني، الذي يمكّن أصحاب الهمم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي وبكل يسر وسهولة، وتستهدف البلدية استكمال إنجاز 669 منحدراً وموقفاً لأصحاب الهمم خلال العامين، الماضي والحالي، بالإضافة إلى عشرات المشاريع في جزيرة أبوظبي والبر الرئيس.

وضمن حزمة المشاريع التي تعمل عليها بلدية مدينة أبوظبي خلال العام الجاري، صرحت البلدية لـ«الاتحاد»، بأنها تعمل حالياً على تنفيذ مشروع تطوير الطريق والبنية التحتية والساحات العامة للشارع رقم (40) بمدينة خليفة، ومشروع تطوير الطرق والبنية التحتية والساحات العامة في مدينة خليفة للأحواض جنوب شرق (1، 2 و3، 4 و5 و6، 11 و12 و13، 14، 15، 16 و22 و23 و24، 25 و26، و34، 35 و36، 38 و39، 40، 41، 42، 43، 44)، بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية والساحات العامة في مدينة خليفة للأحواض جنوب غرب (1 و2 و3، 4 و5 و6، 11 و12 و13، 14 و15 و16).

وكذلك مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية والساحات العامة للشارع رقم (12) بمدينة خليفة، ومشروع تطوير وتحسين شارع مارينا البطين، وهو عبارة عن إنشاء حجر رصف «كربستون» منخفض ومنحدر عند أماكن عبور المشاة والتقاطعات، ومشروع تركيب بلاط تحذيري بلون مختلف عند أماكن عبور المشاة، في العديد من المواقع لإرشاد أصحاب الهمم إلى محطات الحافلات، وتركيب بلاط نوعية غير قابلة للانزلاق على ممرات المشاة والمماشي، بالإضافة إلى مشاريع متفرقة في جزيرة أبوظبي، مثل: إنشاء منحدرات على ممرات المشاة لتسهيل تنقل أصحاب الهمم بـ (544) منحدراً، وتهيئة 125 موقفاً لأصحاب الهمم.

صيانة أحواض

وتعمل البلدية على مشروع أعمال صيانة جميع أحواض شرق (128/‏‏‏‏‏‏2018)، كما تشمل المشاريع التي تراعي معايير واحتياجات أصحاب الهمم، مشروع إنشاء معبر مشاة مقابل بوابة 8 لبلدية مدينة أبوظبي، ويتضمن منحدرات عبور مشاة جديدة وبلاطاً تحذيرياً مع أعمدة الحماية، وأعمال مشروع صيانة جميع أحواض غرب (132/‏‏‏‏‏‏2018)، وأخيراً من المشاريع قيد التنفيذ مشروع أعمال الصيانة والترميمات للطرق الداخلية والأصول في منطقة أبوظبي، والبر الرئيس – جنوب.

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الخدمات والتسهيلات

وأشارت البلدية، إلى أنها تعمل على توفير تسهيلات لأصحاب الهمم، ضمن مشاريعها، بما في ذلك ممرات مشاة خالية من العوائق، وأسطح ممرات ناعمة ومقاومة للانزلاق في كافة الأحوال المناخية وصلبة بقدر كاف، حتى تتحمل الأحمال العالية الناتجة عن عجلات الكراسي المتحركة وأطراف العكازات والأجهزة الأخرى المساعدة على الحركة، وتوفير تحذيرات متعددة الأنواع عند التقاطعات ونقاط العبور، مثل التحذيرات المسموعة وأنظمة الرسائل والتحذيرات الملموسة والحروف النافرة وحروف «برايل» لتسهيل التواصل، وتعمد البلدية أيضاً إلى استخدام الرصف البارز، بما يعطي إشارات لضعاف البصر أثناء سيرهم حتى يتمكنوا من اكتشاف التغيرات التي تمت في الانحدارات وانخفاضات حواف الرصيف، ليتمكنوا أيضاً من التعرف على المناطق المرورية. وتوفر البلدية منحدرات الرصيف، بحيث تسهل إمكانية العبور عند تقاطعات الشوارع، وعند معابر المشاة الوسطية وفي المناطق الأخرى لمستخدمي الكراسي المتحركة، كما أنها تساعد الأشخاص الذين يعانون احتياجات بصرية على تحديد مواقع عبور الشارع.

وعند الحاجة لإنشاء السلالم والدرجات، فإن البلدية تحرص على توفير منحدرات طولية لتسهيل الوصول الكامل، وتوفير مناطق المرور والاستراحة، والتي تساعد الأشخاص الذين يعانون ضعفاً جسدياً أو مشاكل صحية، مع الأخذ بعين الاهتمام توفير ألعاب لأصحاب الهمم في مختلف مناطق الألعاب، والحدائق العامة وحدائق الأحياء السكنية.

مشاريع منجزة

كما تم إنجاز أعمال صيانة البلاط القديم حول مبنى «الاتحاد بلازا»، وإنشاء منحدرات عبور المشاة جديدة عند مناطق العبور في الشوارع الخدمية، لتحقيق الاستمرارية ولتسهيل تنقل أصحاب الهمم.

توافق المعايير

بشأن المعايير التي يتم اعتمادها ضمن المشاريع، بما يتوافق مع توفير الخدمات لأصحاب الهمم، أوضحت البلدية أنها تراعي لدى تنفيذها مختلف أنواع مشاريع البنية التحتية، أهمية توفير مواقف لأصحاب الهمم عند عمل المراجعات الفنية، تكون متوافقة مع ما تم اعتماده من الأدلة والمعايير الخاصة بحكومة أبوظبي، مثل: دليل تصميم الأماكن العامة الإصدار الثاني، ودليل تصميم الشوارع الحضرية.