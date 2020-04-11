الامارات | الرياضة عن بعد..

شكرا لقرائتكم خبر عن الرياضة عن بعد.. والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تعد ممارسة الرياضة نشاطاً ثانوياً، يلجأ إليها المرء بالكاد في أوقات فراغه، بل باتت ضرورة ملحة مع ما يحمله التقدم والتطور من سبل الراحة للإنسان، حيث قدمت التقنية الحديثة كل عوامل الرفاهية، وما من شأنه أن يقلل حركته، فلم يعد يبذل مجهوداً بدنياً كبيراً في إنجاز مهامه، وقضاء احتياجاته.

بل أصبحت ممارسة الرياضة أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، الذي يشهد التزام الناس بيوتهم، وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى، وذلك ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فلم يعد من فرصة مواتية للذهاب إلى الأندية أو مراكز ألعاب القوى والتمرينات الرياضية.

وإذا كانت ممارسة الرياضة في هذه الأيام أمراً إيجابياً للشباب والرجال على اختلاف أعمارهم، فإنها أصبحت ضرورة ملحة بالنسبة لطلبة المدارس، حيث إنهم يحتاجون إلى أوقات مخصصة في اليوم لممارسة الرياضة بشكل منتظم، وذلك لأنهم الفئة الأكثر إهمالاً لأهمية الرياضة، وانعكاساتها الإيجابية على التحصيل الدراسي والتفاعل المجتمعي.

وتأتي أهمية العناية بفئة الطلبة رياضياً، بهدف تعزيز هذا الجانب في سلوكياتهم اليومية، ومن منطلق أن «العقل السليم في الجسم السليم».

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وحسناً فعلت وزارة التربية والتعليم، حين أطلقت مبادرة ممارسة الرياضة عن بعد، خلال يومين، أمس الجمعة واليوم السبت، والتي دعت لتنفيذها مجموعة من الكوادر الوطنية الرياضية في مجالات رياضية مختلفة عدة، ليقوموا بتدريب الطلبة وذويهم وأفراد المجتمع، وذلك خلال أوقات محددة خلال يومي تنفيذ المبادرة.

وتسعى وزارة التربية والتعليم لتعزيز الفعاليات الرياضية وتشجيع الطلبة على ممارسة الرياضة لتكون جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، حيث يعد اليوم الرياضي عن بُعد فرصة جيدة لتطبيق المنهاج الدراسي الحديث المتكامل لمادة التربية البدنية، مستهدفة جميع المراحل الدراسية، بما يسهم في تهيئة أجيال المستقبل ذهنياً وصحياً وبدنياً، وعلى الجميع أن يدعم هذه المبادرة.

خبيرة تربوية

- أصبحت ممارسة الرياضة أكثر إلحاحاً في الوقت الراهن، الذي يشهد التزام الناس بيوتهم.