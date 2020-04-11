الامارات | جهاز ذكي يمكّن المكفوفين من قراءة الأجهزة الإلكترونية

شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز ذكي يمكّن المكفوفين من قراءة الأجهزة الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت ثلاث طالبات في مدرسة الشفاء بنت عبدالله الثانوية، طريقة ذكية تساعد المكفوفين في قراءة المكتوب على الأجهزة الإلكترونية، باستخدام جهاز يوضع فيه إصبع المكفوف، ويتضمن خلية برايل.

وقالت الطالبات نورا أحمد الزعابي، وهي من أصحاب الهمم (إعاقة بصرية)، وجويرية هيثم، وماريا البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «أصحاب الهمم من المكفوفين لا يمكنهم قراءة النصوص الإلكترونية على الهواتف الذكية وغيرها بالشكل الصحيح، ولذلك حاولنا أن نقدم هذا الابتكار لجعلهم مواكبين للتطورات التقنية التي يشهدها العالم».

وأطلقت الطالبات على المشروع اسم «نورا برايل»، نسبة إلى إحدى الطالبات اللاتي أنجزن المشروع، وهي من أصحاب الهمم (إعاقة بصرية)، وإضافة إلى برايل صاحب الطريقة الأشهر في العالم لمساعدة المكفوفين على القراءة.

وأشرن إلى أن حجم الكتاب المكتوب بطريقة برايل يكون ضعف حجمه الحقيقي، ومن ثم فإنهن عملن من خلال المشروع على استبدال هذا الحجم الضخم بجهاز صغير يمكن للمكفوف حمله في جيبه.

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وأوضحن أن الجهاز المثبت على الإصبع ذا الخلية الواحدة، يتصل بالهاتف الذكي الخاص بالمكفوف عبر تطبيق ذكي، ومن ثم فإن أي رسالة تصل إلى الهاتف تنتقل مباشرة إلى الإصبع، فيتمكن الشخص من قراءتها.

وفاز الفريق بالمركز الأول في مسابقة «الإمارات للعالم الشاب»، في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي نظمته وزارة التربية والتعليم، مطلع فبراير الماضي، في «فيستيفال آرينا - دبي».

وأضافت الطالبات أن «الجهاز مرتبط بالهاتف المتحرك عن طريق تطبيق ذكي (PRA)، وهو حالياً يستخدم للقراءة، ومستقبلاً سنعمل على تطويره حتى يمكنه مساعدة المكفوف في القراءة والكتابة أيضاً».

ولفتت الطالبات إلى أنهن استغرقن نحو ثلاثة أشهر في إنجاز المشروع، بدعم من معلمتهن في المدرسة عائشة الزرعوني.

- الجهاز ابتكرته 3 طالبات في المرحلة الثانوية