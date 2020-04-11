الامارات | «التربية» تنفذ اختبارات إلكترونية تجريبية الإثنين

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تطبيقها تدريباً إلكترونياً تجريبياً إلزامياً، يوم الإثنين المقبل، لجميع طلبة المدارس الحكومية في الحلقتين الثانية والثالثة من الصف الخامس حتى الثاني عشر لجميع المسارات التعليمية، وذلك لقياس فاعلية نظام الاختبارات الإلكترونية، وسيكون الاختبار على فترتين.
وأفادت الوزارة، في تصريحات صحافية، بأنه وفقاً للخطة المعتمدة، سيُطبق التدريب الإلكتروني على مادة الرياضيات لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، لمدة نصف ساعة، ضمن فترتين متباعدتين من اليوم نفسه، موضحة أن الفترة الأولى من الساعة الواحدة بعد الظهر لمدارس قطاع 1، والفترة الثانية لمدارس قطاع 2، في تمام الثالثة عصراً.
وشددت الوزارة على ضرورة اتباع الطلبة المستهدفين بتطبيق التدريب ثلاثة تعليمات، هي: تنزيل المتصفح الآمن، وعلى كل طالب استخدام الرابط المحدد، موضحة أن كلمات المرور متوافرة لدى المجالس التعليمية، ويجب على الطلبة الدخول من خلال كلمة السر عن طريق تلك الروابط.
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