الامارات | عبدالله بن زايد يطلق حملة «الإمارات تتطوع» ميدانياً وافتراضياً

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد يطلق حملة «الإمارات تتطوع» ميدانياً وافتراضياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات اجتماعها الأول عن بُعْد، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات، وذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء تشكيل اللجنة ومهامها.

عبدالله بن زايد: - «نحن اليوم أقوى بتكاتفنا، وتعاون شعبنا، وتآزر المقيمين معنا». - «سيذكر التاريخ الدور الاستثنائي لمن ضحّى.. لتخطي الأزمة».

وأطلق سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، حملة «الإمارات تتطوع»، لتوحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة، بنوعيها: الميداني والافتراضي.

وأكد سموه ضرورة تعزيز وتضافر جهود الجميع، في ظل أهمية المرحلة الحالية الاستثنائية، التي يمر بها العالم ودولة الإمارات، خلال مواجهة فيروس «كوفيد-19».

وقال سموه إن «دولة الإمارات وطن الجميع من مواطنين ومقيمين، ونحن قادرون على التصدي لأية تحديات تواجهنا بالتلاحم والتعاون».

وتابع سموه: «إننا نحرص، وبالتعاون مع الجهات المعنية في المرحلة الحالية، على توثيق تجربتنا الوطنية. وسيذكر التاريخ الدور الاستثنائي للجهات المختلفة والعاملين فيها والمتطوعين، وما قدموه من تضحيات وجهود لتخطي الظروف الراهنة».

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وأضاف سموه «نحن اليوم أقوى، بتكاتفنا وتعاون شعبنا.. وتآزر كل المقيمين معنا، في استمرارية الأعمال والتحلي بالمسؤولية، للحفاظ على مكتسبات الوطن وسلامة القاطنين فيه».

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى ضرورة تطوير إطار واضح ومتسق لتنظيم التطوع في الدولة، وكذلك تطوير منصة «متطوعين.إمارات»، لتكون منصة مرنة تستوعب احتياجات المجتمع كافة في القطاع التطوعي بالدولة، مؤكداً سموه أهمية حملة «الإمارات للتطوع» التي تسهم في تبني ودعم المتطوعين على مستوى الدولة.

ولفت سموه إلى أهمية متابعة ورصد آراء الجمهور، وفتح قنوات التواصل مع جميع فئات المجتمع، بما يدعم رؤية القيادة، والعمل كفريق واحد لدعم أولويات الحكومة في المرحلة الحالية.

وتم إطلاق الحملة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية، وشبه الحكومية، والتطوعية، والخاصة.

وتشمل الجهات المشاركة في الحملة جهات حكومية، مثل: وزارة تنمية المجتمع، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ووزارة التربية والتعليم، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة الصحة بأبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، والمجلس الوطني للإعلام، و«أبوظبي للإعلام»، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، والبرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.

كما تشمل جهات شبه حكومية، مثل: شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة ومجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، و«الاتحاد للطيران»، وجهات القطاع الثالث للنفع العام، مثل: مؤسسة الإمارات، والهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى جهات أخرى، مثل: إتش كيو ورلد وايد شاوز ذ.م.م.

نوعان من التطوع

تتيح «الإمارات تتطوع»، الحملة الوطنية لتبني ودعم المتطوعين على مستوى الدولة، نوعين من التطوع، هما: الميداني، والافتراضي.

وتهدف الحملة إلى تسخير مهارات ومواهب أفراد المجتمع، لحماية والحفاظ على صحة الفئات الأكثر تأثراً فيه.