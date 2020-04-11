الامارات | 20 ألف مستخدم جديد لتطبيق «منتجي» خلال شهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف مستخدم جديد لتطبيق «منتجي» خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد تطبيق «منتجي» الذكي التابع لبلدية دبي إقبالاً واسعاً من المستخدمين والشركات المتخصصة، إذ حمل التطبيق الذكي أكثر من 20 ألف مستخدم، خلال شهر واحد.

ويعتبر التطبيق منصة للمنتجات الاستهلاكية المسجلة والمعتمدة لدى البلدية، التي تمكّن المتعاملين، سواءً كانوا أفراداً أم شركات، من التأكد من صحة المنتج وسلامته، طبقاً للاشتراطات، ولمختلف أنواع المنتجات، بما فيها مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية، والعطور، والمكملات الصحية، والمنظفات، ومضادات الجراثيم، والمواد الملامسة للأغذية «الدلال»، وغيرها كثير، عن طريق مسح الباركود الخاص بالمنتج، أو كتابة رقمه، أو إدخال اسمه عبر التطبيق.

وبلغ إجمالي عدد المنتجات المسجلة لفئة مضادات الجراثيم والمعقمات 2500 منتج، بنسبة زيادة مقدارها 30% على العدد قبل ثلاثة أشهر.

كما زاد عدد الشركات المسجلة في النظام خلال مارس الماضي فقط ليصل إلى 216 شركة متخصصة لتداول منتجات التعقيم، علماً بأن بلدية دبي قيمت 735 منتجاً من فئة مضادات الجراثيم للاستخدام المهني والاستخدام الشخصي خلال شهر واحد.

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ويتميز تطبيق «منتجي» بأنه سهل الاستخدام والتصفح، ويتيح للمستخدمين إمكان التعرف إلى معلومات عديدة حول مختلف المنتجات، مثل الاسم التجاري للمنتج، ومكوناته، ومواصفاته، وبلد المنشأ، وغيرها من المعلومات. وتاليا التأكد من سلامته قبل وصوله إلى المستهلك.

وهو يوفر البيانات والمعلومات الضرورية عن أكثر من 70 ألف منتج يتم تداولها في أسواق دبي، كمستحضرات التجميل، والعناية الشخصية، والعطور، والشامبو، ومستحضرات العناية بالجسم، والمكملات الصحية، والمنظفات، ومضادات الجراثيم.

وتسعى البلدية إلى استكمال تسجيل نحو نصف مليون منتج في الإمارة.

- 2500 إجمالي المنتجات المسجلة لفئة مضادات الجراثيم والمعقمات.