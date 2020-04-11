الامارات | محمد بن راشد: الاقتصاد والسياسة تقودهما «الصحة» مرغمَين حيث تريد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: الاقتصاد والسياسة تقودهما «الصحة» مرغمَين حيث تريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الدور الذي تلعبه الصحة يتقدم على أدوار القطاعات الأخرى كافة، خصوصاً السياسة والاقتصاد، اللذين طالما تجادل العالم في أسبقية أحدهما على الآخر، مشيراً إلى الحقائق الجديدة التي فرضها انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) على الوعي الإنساني.

وقال سموّه عبر حسابه على «تويتر»: «بقي العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر، هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا في زمن الكورونا.. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة.. وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد يتقزّمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم في حيرة وخوف وتيه..!».