70 ألف وجبة دعماً لمركز للحجر الصحي

أبوظبي (الاتحاد)

تقوم هيئة المساهمات المجتمعية -معاً، عبر برنامجها «معاً نحن بخير» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي وقسم المسؤولية المجتمعية في الاتحاد للطيران بتوفير أكثر من 70 ألف وجبة لمد يد العون للمتواجدين بأحد مراكز الحجر الصحي في أبوظبي.

وبموجب التنسيق والتعاون بين الأطراف الثلاثة تم إطلاق برنامج لتقديم وجبات الطعام بتغطية كاملة من المساهمات الواردة لبرنامج «معاً نحن بخير» في سابقة هي الأولى لاستخدام المساهمات المالية للبرنامج منذ إطلاقه.

ويقوم القطاع الخاص بالتموين التابع للاتحاد للطيران بتجهيز وجبات الإفطار والغداء والعشاء لضمان حصول الخاضعين للحجر الصحي على الدعم الغذائي. ويقوم الهلال الأحمر عبر شبكة واسعة من موظفيه ومتطوعيه بتقديم المساعدة اللوجستية اللازمة.

وكان البرنامج قد انطلق الخميس الماضي في مقر الاتحاد للتموين بمطار أبوظبي الدولي ويستمر على مدار أسبوعين حتى 16 أبريل، وتم بالفعل تسليم أكثر من 14 ألف وجبة.

ويعتبر برنامج الوجبات أحد الأمثلة العديدة التي تعكس قيم التماسك الاجتماعي وروح العطاء المتأصلة في سكان العاصمة أبوظبي فور الإعلان عن برنامج «معاً نحن بخير»، حيث سارعت العديد من الشركات والمؤسسات والأفراد لدعمه لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة.

وقالت سلامة العميمي مدير عام هيئة معاً: «نحن فخورون بتآلف وتماسك مجتمعنا ومسارعة الأفراد والشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العاصمة أبوظبي لتقديم الدعم والمساهمة في برنامج «معاً نحن بخير». ونشهد بشكل يومي تزايد بعدد المساهمات المقدمة من مختلف القطاعات».

وأضافت «يجسد مشاركة مؤسستين كبيرتين كالهلال الأحمر والاتحاد للطيران ووضع منشآتهما وموظفيهما لمواجهة التحديات الراهنة الصورة الأبهى والمعنى الحقيقي لتلاحم مؤسسات وأفراد المجتمع تلبيةً لنداء الوطن. وأتقدم بخالص شكري لجميع شركائنا في هذا البرنامج الوطني والمجتمعي».

من جانبه أكد راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام للشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أن الهيئة تولي برامج الشراكة المجتمعية اهتماماً كبيراً، وتسعى دائماً لنسج شراكات هادفة وبناءة مع الأفراد والمؤسسات والهيئات لتعزيز التلاحم المجتمعي، وخلق رأي عام موحد تجاه القضايا الإنسانية العاجلة والملحة.

وقال إن التعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» والاتحاد للتموين يأتي في هذا الإطار، وذلك يعزز الجهود المبذولة في الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، دعم التدابير المتخذة في هذا الصدد، وأشاد بروح التنسيق السائدة بين الشركاء الثلاثة لتنفيذ هذه المبادرة بالصورة التي تحقق تطلعات القائمين عليها، مشيراً إلى أن متطوعي هيئة الهلال الأحمر سيكونون في خدمة المبادرة وأهدافها.

«ساند»: 200 متطوع

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

يشارك 200 متطوع ومتطوعة من المواطنين والمقيمين من البرنامج الوطني التطوعي للاستجابة لحالات الطوارئ «ساند» التابع لمؤسسة الإمارات، في توفير الخدمات ووسائل الترفيه والدعم النفسي لنزلاء الحجر الصحي في المراكز المخصصة لذلك ومدينة الإمارات الإنسانية، وذلك وفق خطة عمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في مختلف مناطق الدولة.

وقال طلال الحوسني مسؤول المتطوعين في الحجر الصحي: إن أهم ما في التطوع خلال أزمة مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، هو تأكيد أن «عيال زايد» ليسوا فقط من المواطنين، بل ومن المقيمين أيضاً، فكلهم شركاء في ترجمة «غرس زايد»، وهم من خلفيات ثقافية متنوعة.