بلدية رأس الخيمة: 516 متوسط المعاملات اليومية عبر «الواتساب»

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت دائرة بلدية رأس الخيمة أن خدمة إنجاز معاملات بعض من الإدارات التابعة لها عبر «الواتساب» تلقى إقبالاً لافتاً من قبل الجميع، حيث يصل متوسط المعاملات اليومية عبر الخدمة 516 معاملة. وكانت البلدية قد بدأت العمل بهذه الخدمة مؤخراً لتقليل أعداد المتعاملين المتواجدين في مركز سعادة المتعاملين.

وذكرت البلدية أن متوسط المعاملات اليومية للخدمات المقدمة عبر «الواتساب» يصل إلى 516 معاملة في الإدارات الأربع المختلفة التي خصصت لها الدائرة أرقاماً لاستقبال طلبات المعاملات من قبل فرق مختصة في ذلك. وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: إن الدائرة حرصت على تقديم كافة خدماتها للجمهور المتعامل مع الالتزام باتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، عبر التقليل من تواجد المتعاملين في مراكز تقديم الخدمة والإدارات المختلفة التابعة لها وذلك من خلال استلام وإنجاز المعاملات عن بُعد عبر خدمة الواتساب. وأضاف أن الدائرة أطلقت مؤخراً خدمة إنجاز المعاملات المعنية بكل من إدارة التخطيط والمساحة والأراضي والأملاك وإدارة المباني والصحة العامة عبر «الواتساب» بتخصيص أربعة أرقام تم تعريف الجمهور المتعامل بها ليتم إرسال الأوراق والمرفقات المطلوبة عليها حيث يقوم الموظف المختص بإدراج المعاملات والمضي في إنجازها بأسرع وقت ممكن.

وأشار منذر الزعابي إلى أن هذه الخدمة تتطلب من المتعامل أن تكون لديه خاصية الهوية الرقمية وكافة المستندات المرفقة للخدمة المطلوبة بصيغة PDF، لكي يتسنى للموظف إنجاز المعاملة بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن متوسط المعاملات اليومية لهذه الخدمات بلغ 516 معاملة. وذكر أنه تم توزيع موظفي خدمة مركز سعادة المتعاملين لاستقبال الخدمات عبر الأرقام التي تم تعميمها لاستقبال طلبات المعاملات عبر «الواتساب» لكي يتسنى العمل على إنجاز أكبر عدد ممكن من المعاملات والمضي في الإجراءات التي تمكنهم إنجازها بشكل نهائي. وقال: «يستغرق فتح الطلب من دقيقتين إلى خمس دقائق من قبل الموظفين حسب نوع الطلب وحسب وقت تقديم الطلب للأولوية من المتعاملين الذين تم استقبال الطلبات من قبلهم، حيث إن الموظف يسعى جاهداً إلى إنجاز المطلوب، والسرعة في تقديم الخدمة المتميزة للمتعامل من دون عن أي تأخير يذكر.

وذكر الزعابي أن الدائرة أطلقت مؤخراً خدمة جديدة متمثلة في توصيل المعاملات لمنازل المتعاملين بالتعاون مع مجموعة بريد الإمارات، مقابل رسم قدره إلى 15 درهماً للمناطق الداخلية و30 درهماً للخارجية، وذلك للتسهيل على المتعاملين وضمان حصولهم على المعاملات المنجزة بعيداً عن مبنى البلدية.