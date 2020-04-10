«مالية الوطني» تستكمل مناقشة «حماية المستهلك»

أبوظبي (الاتحاد) واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس عن بُعد عبر تقنية «فيديو كونفرنس»، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، الذي يتضمن 36 مادة.

وتضم اللجنة برئاسة سعيد راشد العابدي في عضويتها ميره سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، ود. طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامه أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري. وقال العابدي إن اللجنة واصلت خلال اجتماعها مناقشة بنود مشروع القانون، حيث أجرت العديد من التعديلات على بنوده بعد مناقشتها باستفاضة، حيث تهدف اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون وضع مصلحة جميع الأطراف أمام تلك التعديلات، والخروج بقانون يحقق متطلبات المستهلك ويحفظ حقوقه عند شراء أي سلعة.

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