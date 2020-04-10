مليون معاملة رقمية لـ«البلديات والنقل» خلال الربع الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أنجزت دائرة البلديات والنقل والجهات التابعة لها أكثر من 1.1 مليون معاملة عبر قنواتها الرقمية المتعددة خلال الربع الأول من العام الجاري، تشكل نحو 84% من إجمالي معاملاتها خلال هذه الفترة من العام.

وأنجزت البلديات الثلاث التابعة للدائرة أكثر من 223 ألف معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الجاري تشكل 93% من إجمالي معاملاتها خلال هذه الفترة، مقابل 97 ألف معاملة شكلت ما نسبته 50% من معاملاتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما أنجز مركز النقل المتكامل نحو 896 ألف معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الجاري تشكل ما نسبته نحو 82% من إجمالي معاملاته، والتي تتضمن أكثر من 480 ألف معاملة لحجز مركبات الأجرة.

وأكدت الدائرة أيضاً أنه وعلى الرغم من قيام نحو 70% من موظفيها في البلديات الثلاث بتنفيذ «أعمالهم عن بُعد»، إلا أن الدائرة عملت على توفير كافة المستلزمات لضمان تقديم خدماتها الرقمية بنفس المستوى والجودة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدائرة نحو التحول الرقمي عبد العديد من البرامج والمشاريع الرقمية التي نفذتها والمنصات الرقمية الرائدة التي طورتها للأفراد والشركات، ومنها «سمارت هب» و«توثيق» وغيرهما.

وقال معالي فلاح الأحبابي، رئيس الدائرة: «لدينا استراتيجية واضحة للسنوات المقبلة تقوم على تنفيذ العديد من المشاريع المبتكرة التي تسهم في إنجاز مختلف معاملاتنا بكل يسر وسهولة، انسجاماً مع المعايير العالمية التي تصنف أبوظبي حالياً كواحدة من أفضل المدن الملائمة للعيش على مستوى العالم».

وتابع معاليه أن «تنفيذ المعاملات رقمياً أسهم في تحقيق العديد من الآثار الإيجابية المهمة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والتشغيلية، سواء من خلال تحقيق كفاءة عالية في إنجاز طلبات المتعاملين عبر خفض الوقت المستغرق للحصول على الخدمات بمعدل ساعتين لكل معاملة، أو من خلال تسهيل الحصول على الخدمة، ما انعكس على مستوى الإنتاجية عبر توفير قرابة 3.7 مليون ساعة تقريباً».