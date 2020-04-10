الامارات | "جامعة الإمارات" تصمم "ماسك" بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للوقاية من "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة الإمارات" تصمم "ماسك" بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للوقاية من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في إطار حرص جامعة الإمارات العربية المتحدة في إيجاد حلول علمية ومبتكرة للمساهمة في مكافحة الجائحة العالمية فايروس كرونا كوفيد 19 أطلق منتزه جامعه الامارات للعلوم والابتكار مبادرة " صناع ضد كوفيد 19"، ونجحت في تصميم واقي للوجه من خلال استخدام طابعات ثلاثية الابعاد وآلات قطع الليزر.

وتفصيلاً، قالت المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، الأستاذ الدكتورة نهال شبراك: "نظرا لنقص إمدادات معدات الحماية الشخصية، فإن حياة العاملين في المجال الصحي والعاملين في خط الدفاع الأول ضد هذا الفايروس في جميع أنحاء العالم معرضون للخطر، قام فريق عمل من المبدعين والمهندسين والمبتكرين ورواد الأعمال والطلبة في منتزه الجامعة بجهود حثيثة يسابقون الزمن فيها لابتكار أجهزة ومعدات باستخدام تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد. كما نوهت بأن الجامعة تقوم حالياً بالتنسيق والتواصل مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ ووزارة الصحة لتسليمهم الأقنعة المجهزة في مختبراتها، والعمل على تطوير الإنتاج.

فيما أوضح المهندس بمنتزه العلوم والابتكار بالجامعة، محمد الجمال أن فريق العمل استخدم مهارات التصنيع لديهم، ونجح في تصميم واقي للوجه من خلال استخدام طابعات ثلاثية الابعاد وآلات قطع الليزر، مشيراً إلى أن القناع يوفر طبقه حماية للشخص المستخدم تفوق حماية قناع الوجه المستخدم حالياً وهو مكون من تصميم ملف واقي الوجه متاح في موقع الجامعة الالكتروني وبإمكان أي شخص زيارة الموقع وتحميل التصميم وطباعته لإنتاج واقي شخصي وفق أعلى معايير السلامة والحماية.

جدير بالذكر بأن منتزه جامعة الامارات للعلوم والابتكار دعى كافة الطلبة والباحثين بمراكز ومختبرات التصنيع والجامعات في الدولة لاستخدام التصميمات المتاحة التي توفرها و البدء الفوري بطباعه الأقنعة باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد و آلات القطع الليزر بأكبر عدد ممكن لتصنيع أدوات الوقاية الشخصية وذلك في فترة زمنية محددة حتى يشارك الجميع في تسخير الإمكانات المتاحة لتعزيز أمن وحماية المجتمع من خطر جائحة مرض كرونا .