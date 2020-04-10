طقس مغبر وحار اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وحاراً نهاراً، وغائماً جزئياً على بعض المناطق مع تكون بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.

وقال المركز أمس إن حركة الرياح ستكون شمالية شرقية - جنوبية شرقية /‏‏ 18 - 30 كم/‏‏س تصل إلى 40 كم/‏‏س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا.

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