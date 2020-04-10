252 حاسوباً ذكياً بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) استقبلت منطقة أم القيوين التعليمية 212 حاسوباً محمولاً و40 جهازاً ذكياً «أي باد»، لتوزيعها على الطلاب والطالبات من ذوي الدخل المحدود في المدارس الحكومية بمختلف مناطق الإمارة، حتى يتمكنوا من مواصلة عملية التعليم عن بُعد.

وثمن سعيد علي بن حسين، مدير منطقة أم القيوين التعليمية، مساهمة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية أم القيوين الخيرية، وكذلك مساهمات أهل الخير والمحسنين في توفير الأجهزة، مؤكداً أن هذه المبادرة ستخفف من الأعباء المادية عن كاهل رب الأسرة، وستساعد الطلبة على مواصلة متابعة دروسهم بالشكل المطلوب وتشجعهم على التفوق.

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