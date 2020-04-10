الماشية المحلية تنافس «المستوردة» بـ 5 ملايين رأس

شروق عوض (دبي)

شهدت مزارع الإنتاج الحيواني في مختلف أرجاء الإمارات، قفزة نوعية في عدد وجودة الماشية المحلية مثل «الضأن، والماعز، والأبقار، والجمال»، فتفوقت المنتجات الإماراتية في تعزيز قدرتها على منافسة نظيرتها المستوردة من خارج الدولة.

ووفقاً لإحصاءات وزارة التغير المناخي والبيئة، بلغ عدد رؤوس الماشية في مزارع الإنتاج الحيواني في الدولة حتى عام 2018، (5.066.991) رأساً من الماشية، منها (2.147.665) رأس ضأن، و(2.395.166) رأس ماعز، و66.634 رأس أبقار، و457.526 رأساً من الجمال، الأمر الذي يؤكد مساهمة المنتجات الحيوانية المحلية ومنافستها القوية لنظيرتها من المنتجات الحيوانية المستوردة من الخارج في تلبية احتياجات الأسواق المحلية.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أنّ قطاع الثروة الحيوانية في الدولة شهد نمواً ملحوظاً في منتجاته، ودليل على ذلك وفقاً لأحدث إحصاءاتها، زيادة عدد رؤوس الماشية بواقع (81079) رأساً خلال عام (2018)، حيث بلغ الاجمالي فيه (5.066.991) رأساً من الماشية بالمقارنة مع (4.985.912) رأساً في العام (2017)، لافتة إلى أنّ نمو منتجات الثروة الحيوانية التي تنعم فيها الدولة ناجم عن تحول بعض المربين للنمط التجاري، وزيادة نسبة تكاثر الماشية بمختلف أنواعها مثل (الضأن، الماعز، الأبقار، والجمال)، ومشاركة هذه المزارع في توفير احتياجات الأسواق المحلية، ووضع البرامج ومذكرات التفاهم اللازمة لتسويق منتجاتها من مختلف أنواع الماشية.

أبوظبي الأولى

وتصدرت مزارع الإنتاج الحيواني في أبوظبي المرتبة الأولى من إجمالي رؤوس الماشية على مستوى الدولة، حيث بلغ إجمالي رؤوس الماشية في مزارعها (3.599.749) رأساً، منها (1.771.922) رأساً من الضأن، و(1.382.341) رأساً من الماعز، و(40.326) رأساً من الأبقار، و(405.160) رأساً من الجمال، وتلتها مزارع إمارة رأس الخيمة في المرتبة الثانية بإجمالي رؤوس الماشية (440.318) رأساً، منها (85.636) رأساً من الضأن، و(339.565) رأساً من الماعز، و(5.840) رأساً من الأبقار، و(9.277) رأساً من الجمال.

وجاءت مزارع الإنتاج الحيواني في الفجيرة بالمرتبة الثالثة، حيث بلغ عدد رؤوس الماشية (390.441) رأساً، منها (56.976) رأساً من الضأن، و(329.010) رؤوس من الماعز، و(4.053) رأساً من الأبقار، و(402) رأس من الجمال.

وجاءت مزارع الإنتاج الحيواني في إمارة الشارقة بالمرتبة الرابعة، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية فيها (320.611) رأساً، منها (114.937) رأساً من الضأن، و(175.087) رأساً من الماعز، و(7.853) رأساً من الأبقار، و(22.734) رأساً من الجمال.

أما مزارع الإنتاج الحيواني في دبي فجاءت في المرتبة الخامسة، بإجمالي رؤوس الماشية (176.550) رأساً، منها (64.534) رأساً من الضأن، و(95.628) رأساً من الماعز، و(4.191) رأساً من الأبقار، و(12.197) رأساً من الجمال، في حين جاءت مزارع الإنتاج الحيواني في إمارة أم القيوين في المرتبة السادسة، وبلغ إجمالي رؤوس الماشية فيها (84.828) رأساً، منها (33.840) رأساً من الضأن، و(41.611) رأساً من الماعز، و(2.434) رأساً من الأبقار، و(6.943) رأساً من الجمال.

وجاءت مزارع الإنتاج الحيواني في عجمان بالمرتبة السابعة، وبلغ إجمالي عدد رؤوس الماشية فيها (54.494) رأساً، منها (19.820) رأساً من الضأن، و(31.924) رأساً من الماعز، و(1.937) رأساً من الأبقار، و(813) رأساً من الجمال.

زيادة الكفاءة

وبيّنت الدكتورة كلثم كياف، مدير إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أنّ الوزارة أولت عناية خاصة بتحسين وسائل الإنتاج، وتشجيع المربين المحليين في مجال الإنتاج الحيواني على تبني تقنيات أكثر قدرة على تعزيز الإنتاجية، وزيادة كفاءة عمليات التصنيع والتوريد، وتبادل الخبرات، وفتح باب التعاون بين الوزارة وشركات التسويق في مجال المنتجات الحيوانية، وإيجاد قنوات تسويقية حديثة للمنتجات المحلية، ودعم الخدمات البيطرية لمزارع الإنتاج الحيواني وغيرها.