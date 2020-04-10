55 % تحسناً في جودة الهواء بعجمان

عجمان (الاتحاد)

كشفت تقارير قطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لتحليل بيانات قراءات الغازات المختلفة خلال شهر مارس الماضي، عن تحسن كبير في جودة الهواء لبعض الغازات بنسبة تصل إلى 55%، والتي تأتي نتيجة إجراءات البرنامج الوطني للتعقيم وتقييد حركة المركبات.

وصرّح المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بالدائرة، أن تحليل بيانات قراءات الغازات المختلفة خلال مارس الماضي بيّـن تحسناً كبيراً في جودة الهواء، وهذا يرجع إلى قلة استخدام المركبات والتي تعتبر المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في الدولة، كما أن التحسن في غازات أخرى يرجع إلى التراجع في الحركة الصناعية، وفي بعض الفترات وصلت نسبة التحسن إلى 70%.

وأضاف أن المقارنات أظهرت أن أعلى نسبة انخفاض كانت بغازات أكاسيد النيتروجين NOx وغاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز أول أكسيد الكربون، والسبب الرئيس وراء ذلك تقييد حركة المركبات، ولوحظ بشكل أكبر الانخفاض في فترات الليل؛ أي أثناء عمليات التعقيم، كما أن غاز الأوزون O3 لوحظ فيه انخفاض كبير ومصدره المنشآت الصناعية، وهذه النتائج تدعم النظريات والإجراءات التي تتخذها الدولة في التحول إلى المركبات الصديقة للبيئة التي تساهم في حماية البيئة والتقليل من التلوث، وتعزز نظريات إمكانية تعافي الكرة الأرضية في حالة تقليل التلوث والأنشطة البشرية الضارة بالبيئة.