«الشؤون الإسلامية»: تخريج حافظات للقرآن عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

خرّجت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، كوكبة من المنتسبات الحافظات لكتاب الله تعالى في «مركز الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة المقطع - أبوظبي»، عبر «المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بُعد»، وقد قدمت لهنَّ الهيئة شهادات الحفظ المعتمدة مع شهادات الشكر والتقدير.

وأكدت الهيئة أنَّ تخريج هؤلاء الدارسات يعتبر من ثمار ومخرجات «المنصة الذكية لتعليم القرآن الكريم عن بُعد»، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي، والتي تتيح المجال لكل أفراد المجتمع، لتعلُّم القرآن عن بُعد في الأوقات التي تناسبهم، مثمنةً الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة للهيئة، ومراكز تحفيظ القرآن الكريم، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي وضع اللبنة الأولى لهذه المراكز، والتي استمرت في تطورها وعمرانها ومنهاجها التعليمية، إلى أن أصبحت صروحاً علمية بارزة، تستخدم أرقى الوسائل العلمية والتعليمية، وتستفيد من النظم التقنية الحديثة، وتسخرها لتعليم كتاب الله.

وتقدمت الهيئة بخالص الشكر والعرفان، إلى الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان، على رعايتها الكريمة للحفل، ودعمها اللامحدود، كما شكرت القائمين على المركز على جهودهم المبذولة، مباركة للحافظات هذا الشرف الذي يعتبر مصدر فخر واعتزاز لهنَّ، راجيةً الله تعالى أن يوفقهنَّ في حياتهنَّ، وأن ينفع بهنَّ الوطن والمجتمع.