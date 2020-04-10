«الإمارات للفضاء» تبدأ «مسرعات الأعمال» إلكترونياً

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع «كريبتو لابز» مركز الابتكار العالمي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، بدء تنفيذ برامجها ضمن مبادرة مسرعات أعمال قطاع الفضاء العالمي بشكل إلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد جاهزية الوكالة على صعيد التحول الرقمي في ظل التحديات التي تفرضها إجراءات التباعد الجسدي لمواجهة ظاهرة تفشي فيروس كورونا «كوفيد – 19»، إلى جانب تسليط الضوء على التزامها في الترويج للابتكار وضمان استمرارية الأعمال وتحقيق مستهدفات مبادرة مسرعات أعمال قطاع الفضاء العالمي.

ونظمت الوكالة بالتعاون مع «كريبتو لابز» سلسلة من المحاضرات الإلكترونية، بدأت الأربعاء الماضي وستغطي مجموعة من المواضيع الخاصة بريادة الأعمال ضمن قطاع الفضاء، إلى جانب إرشاد المشاركين نحو كيفية نجاحهم كرواد الأعمال وتأسيس شركاتهم ضمن القطاع. وستتضمن المحاضرات الإلكترونية دروساً ودراسات حول شركات ناشئة ناجحة مثل «سبيس أكس» و«بلو أوريجين»، وهو ما سيُلهم رواد الأعمال الشباب لتحويل أفكارهم ذات الصلة بالقطاع الفضائي إلى شركات.

وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الوكالة في إطار عملية التحول نحو المنصات الافتراضية بإطلاق حملة رقمية لبرنامج «نيو سبيس» للابتكار، والتي سيجري من خلالها تنظيم المعرض المتنقل بشكل إلكتروني.

ويضم برنامج «نيو سبيس» للابتكار مسابقة تجري على مدى يومٍ ونصف، إضافة إلى مخيم فضائي إلكتروني لمدة أسبوعين للتفاعل مع أكثر عددٍ ممكن من المتابعين. كما سيجري تنظيم برنامج الحاضنة بشكل إلكتروني على شكل مركز ابتكار افتراضي متكامل، وتقييم المشاركات من خلال الاجتماعات مع اللجنة باستخدام الوسائط الإلكترونية، حيث أكدت الوكالة تأجيل موعد استقبال طلبات المشاركة حتى يوم 15 أبريل لضمان حصول المشاركين على الوقت الكافي لتطوير أفكارهم.

وقال الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: نحرص في هذه المرحلة الحرجة على مواصلة جهودنا في إلهام رواد الأعمال الشباب للابتكار والمساهمة في نمو القطاع الفضائي، حيث نبذل في وكالة الإمارات للفضاء أقصى جهودنا لتحقيق مستهدفاتنا مع تجنب أي أثر لهذه الظروف الصعبة.

ومن جانبه، قال المهندس ناصر الراشدي مدير إدارة السياسات والتشريعات الفضائية في وكالة الإمارات للفضاء ومدير المشروع: «سنواصل العمل على تحقيق جهودنا لتحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071 وترسيخ مكانة دولة الإمارات على خارطة الابتكار العالمية على الرغم من تحديات المرحلة الحالية، إذ تعتبر رعاية المواهب وتشجيع رواد الأعمال الشباب على المساهمة في نمو قطاع الفضاء أمراً أساسياً في الترويج للابتكار والمساهمة في تطوير الاقتصاد المستدام.

وأضاف: جاء تمديد موعد استقبال الطلبات للمشاركة في برنامج «نيو سبيس» للابتكار حتى 15 شهر أبريل لمنح المشاركين الوقت الكافي لتطوير أفكارهم المبتكرة، التي ستُسهم في جعل دولة الإمارات مركزاً للأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة إلى جانب الحفاظ على تنوع اقتصاد الدولة.