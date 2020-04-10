«المتحدة للطباعة والنشر» تستعد لتسليم 8.5 مليون كتاب للفصل الثالث

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تستعد المتحدة للطباعة والنشر لتسليم الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثالث بعد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والشروط الوقائية والصحية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتقوم المتحدة للطباعة والنشر ومؤسسة توزيع بطباعة وتعقيم 8 ملايين و500 ألف كتاب مدرسي للفصل الثالث مع مراعاة جميع الاحتياطات والشروط الصحية والوقائية ليتم تسليمها إلى أكثر من 900 ألف طالب موزعين على 587 مدرسة حكومية و543 مدرسة خاصة ودولية، إضافة إلى 85 مدرسة تتبع المنهاج الآسيوي، لتقوم المدارس بدورها بتوصيل الكتب إلى الغالبية العظمى من الطلاب في منازلهم، بينما يتم تسليم نسبة قليلة من الكتب بحضور أولياء الأمور إلى المدارس بعد توزيعهم على عدة أيام وأوقات مختلفة. وأكد سلطان الحاتمي المدير التنفيذي للمتحدة للطباعة والنشر بدء عمليات التعقيم لكافة الكتب المطبوعة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للوفاء بكافة الشروط الوقائية والصحية، كما شملت عمليات التعقيم كافة السيارات التابعة للشركة بصفة يومية، وسيتم تعقيمها قبل وضع الكتب وبعد وضعها وبعد تسليمها، مشيراً إلى حرص الشركة على أن تتم عمليات التعقيم في جميع مراحل التجميع والفرز، ويلتزم كافة العاملين بالشركة بالاحتياطات والشروط الصحية والوقائية في ضوء ما حددته وزارة التربية والتعليم من اشتراطات لضمان تحقيق أقصى درجات الصحة والسلامة التي أوفت بها المتحدة للطباعة والنشر.

مراحل التعقيم

وستتم عمليات التعقيم طبقاً لما حددته وزارة التربية والتعليم على مراحل تبدأ من تعقيم المنشأة بشكل يومي وتعقيم جميع الكتب المدرسية بعد كل مرحلة من مراحل الطباعة والتغليف والفرز والتوصيل، بالإضافة إلى تعقيم جميع مركبات التوصيل واتخاذ جميع إجراءات السلامة والوقاية من قبل عمال التسليم، كما تنتهج شركة توزيع إجراءات التسليم الإلكتروني خلال هذه المرحلة.

وقامت المتحدة للطباعة والنشر خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتوزيع قسائم اشتراك مجانية على جميع المدارس الخاصة والدولية لتمكين الطلبة والمعلمين من الدخول على منصة الكتب الإلكترونية للاطلاع على النسخ الإلكترونية والتفاعلية من مناهج وزارة التربية والتعليم، وذلك لضمان استمرار العملية التعليمية دون توقف ريثما يتم الانتهاء من تسليم الكتب المطبوعة.

تسليم الكتب

وتبدأ خطة التعقيم التي ستنفذها المتحدة للطباعة والنشر بتعقيم كافة الكتب والمعدات الموجودة في شركة المتحدة للطباعة والنشر بشكل دوري قبل وخلال فترة تسليم الكتب، يتبع ذلك تجميع الكتب بحسب عدد الطلاب في كل مدرسة وتغليفها بشكل محكم ثم إعادة تعقيمها مرة أخرى، ثم وضع جدول تسليم الكتب إلى المدارس وفق الكشوفات المستلمة من الوزارة.. والتواصل مع كافة المدارس لتأكيد مواعيد الاستلام، ثم توصيل الكتب الدراسية للمدارس وفق خطة التوصيل والتسليم مع مراعاة الشروط والاحتياطات الصحية والوقائية.

التعقيم الثالث

وعند إيصال الكتب للمدارس واستلامها يتم وضع الكتب في الصفوف الدراسية «كل مجموعة كتب داخل الصف الدراسي الخاص بها» ثم يتم تعقيمها مرة ثالثة.. مع التأكيد على إبقاء الكتب في الصفوف الدراسية لمدة ثلاثة أيام، وعقب ذلك يتم وضع جدول عند اليوم الثالث لتسليم الكتب بحيث يكون يوم لكل صف في كل مرحلة دراسية بكل مدرسة مع تخصيص ربع ساعة لكل ولي أمر تجنبا للاختلاط.. وذلك بدءا من اليوم الثالث لتسليم الكتب. وبعد مرور الثلاثة أيام المخصصة لبقاء الكتب المدرسية التي جرى تعقيمها تم تحديد خيارين الأول يتضمن السماح لأولياء الأمور باستلام الكتب من داخل الصفوف مع مراعاة الشروط والاحتياطات الوقائية والصحية أثناء الدخول والخروج والاستلام.

الخيار الثاني بعد مرور الثلاثة أيام تقوم المدارس باستخدام الحافلات المدرسية لتسليم الكتب للطلاب في منازلهم.. مع مراعاة الشروط الوقائية والصحية عند تسليم الكتب.