أحمد مرسي (الشارقة) تطبق إدارة مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة، عدداً من الإجراءات الاحترازية على مراجعيها من المرضى، لمنع انتشار فيروس كورونا «كوفيد ـ 19»، تتعلق بمنع الزيارات بصورة نهائية للمرضى من الأمهات والأطفال، مع تقليل فترة بقاء الأمهات في المستشفى بعد الولادة، والسماح لهن بمغادرة المستشفى، بعد التأكد من استقرار حالتهن.

وأكدت الدكتورة صفية الخاجة، مديرة المستشفى، أن الإدارة اتخذت كافة التدابير الاحترازية والوقائية التي وجهت بها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في هذا الشأن، وذلك لتجنب انتقال أي عدوى فيروسية للمرضى المنومين بالمستشفى، من الأمهات والأطفال.

وقالت: إن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المستشفى خلال الفترة الحالية ومستمرة فيها، تتعلق بفحص الجميع من الذين يدخلون المستشفى من الكوادر الطبية بصورة عامة، وكذلك المراجعين من المرضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منع الزيارة وفحص المترددين على «القاسمي للنساء والأطفال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.