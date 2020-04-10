تدريب الكوادر المواطنة على كشف فيروس كورونا

أبوظبي(الاتحاد)-

وقع مبارك سعيد الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمني، والدكتور جمال الكعبي، وكيل دائرة الصحة في أبوظبي بالإنابة اتفاقية عن بُعد تقوم بموجبها كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لـ«أبوظبي التقني» بتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة التي ترشحها دائرة الصحة عن بُعد، لتكون قادرة على التعامل والكشف المبكر عن الحالات التي يشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، بما يضمن المساهمة في استمرار وتطوير نجاحات الإمارات للحد من انتشار هذا الوباء.

وقال الشامسي إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود «أبوظبي التقني» للعمل الفوري على تطبيق توجيهات القيادة الرشيدة، وفق أعلى الاستراتيجيات والمعايير العالمية، حيث يعمل المركز بالتنسيق المدروس مع كافة الجهات المعنية، والتي من بينها دائرة الصحة في أبوظبي، على تنفيذ مختلف البرامج الصحية المتميزة من خلال كلية فاطمة للعلوم الصحية التي تملك كافة التقنيات الطبية الحديثة والكوادر العالية، والمختبرات اللازمة لتدريب الكوادر المواطنة على آليات الكشف المبكر عن الحالات التي يشتبه إصابتها بفيروس كورونا كوفيد-19، وآليات تطبيق الحجر الصحي عليها، وإجراءات السلامة المهنية، وفق معايير دولية معتمدة من منظمة الصحة العالمية.

وأكد الدكتور الكعبي:«أن هذا التعاون المشترك يأتي في إطار الجهود المبذولة في تأهيل وإعداد الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم في كافة المجالات وأنشطة الرعاية الصحية، وتعزيز جودة وكفاءة القطاع الصحي للاستجابة للحالات الطارئة والأزمات، لاسيما في الظروف الراهنة.