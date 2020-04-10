1340 سيارة لتعقيم «الظفرة»

إيهاب الرفاعي (الظفرة)

شهدت منطقة الظفرة تعقيم وتطهير أكثر من 1000 موقع ومنطقة في كل من مدينة زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا، ضمن البرنامج الوطني للتعقيم الذي تنفذه بلدية منطقة الظفرة وتدوير ،وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، وبمشاركة أكثر من 1820 عاملاً و1340 سيارة تم استخدامها خلال عمليات التعقيم، و780 موظفاً من بلدية منطقة الظفرة والشركاء الاستراتيجيين.

وحرصت الجهات المعنية على اتخاذ كافة التجهيزات والاحتياطيات اللازمة لضمان أمن وسلامة العمال المشاركين في البرنامج الوطني للتعقيم، وذلك عبر عدد من الإجراءات الاحترازية اللازمة، والموصى بها من قبل الجهات الرسمية الصحية بالدولة والخاصة بفيروس كوفيد-19، والتي تضمن حماية عمال النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة.

وشملت الإجراءات عمليات التوعية الخاصة بالإجراءات الاحترازية، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين بصورة دورية، من خلال فحص درجة حرارة العمال بشكل يومي مع توفير وسائل التعقيم والنظافة الشخصية للعامل والإشراف على استخدامها بشكل دوري، وذلك إلى جانب تعقيم سكن العمال والمعدات والآليات بشكل يومي مع الالتزام بتوفير أدوات الوقاية الشخصية الأساسية والإضافية، مثل الكمامات والقفازات، وتعقيم المكاتب والمرافق الإدارية الخاصة بالموظفين، وتزويد العاملين بأدوات الحماية الشخصية كافة.

في سياق متصل، أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن مشاركتها ودعمها لبرنامج التعقيم الوطني، من خلال توفير39 مركبة متخصصة بعمليات الرش والتعقيم، وأكثر من 132 عاملاً وسائقاً، و15 مشرفاً للإشراف على عمليات التعقيم، وتعزيزها في مدينتي العين والظفرة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة البلديات والنقل، والمؤسسات المحلية والاتحادية المشاركة ببرنامج التعقيم الوطني. وتواصل فرق الهيئة عملها على مدار أيام البرنامج، من الساعة الثامنة مساءً إلى السادسة صباحاً، جنباً إلى جنب مع الفرق المشاركة بالبرنامج، حيث تعمل على تعقيم الساحات العامة وأرصفة الشوارع وممرات المشاة والمناطق الصناعية والأسواق والحدائق العامة وساحات المساجد ومرافقها والمرافق العامة للمدينتين والمناطق التابعة لهما، حيث تمتلك الهيئة آليات متطورة وكوادر مؤهلة لإدارة وتنفيذ عمليات الرش والتعقيم، من خلال خبراتها المتراكمة في مجال الأمن الحيوي، وتنفيذها لعمليات الرش الوقائي والعلاجي، وبرامج المكافحة في القطاع الزراعي بإمارة أبوظبي.