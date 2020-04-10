دعم 90 أسرة في الحجر المنزلي

دبي (الاتحاد) نفذت لجنة بطاقة إسعاد في شرطة دبي وبالتعاون مع شركة «أغذية»، مبادرة مجتمعية استهدفت 90 أسرة وضعت في «الحجر المنزلي» من قبل الجهات المعنية كإجراء احترازي من الفيروس. وقام فريق من لجنة بطاقة إسعاد بإشراف منى العامري، رئيس اللجنة، بإيصال مجموعة من المستلزمات والمواد الغذائية الضرورية الكافية لشهر كامل، بالتعاون مع شركة «أغذية» إلى منازل الأسر التي شملها الإجراء الاحترازي. من جانبه قال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أغذية» إن شركتهم على استعداد دائم للمشاركة ودعم المؤسسات التي تسعى لتقديم خدمات اجتماعية لمجابهة مختلف التحديات التي يواجهها المجتمع.

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