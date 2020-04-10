الظفرة.. 4311 حيازة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهد قطاع الثروة الحيوانية في منطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من ملاك المزارع والعزب لتربية مختلف أنواع الحيوانات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المنتجات، في ظل الاهتمام المتزايد من القيادة الرشيدة، وهو ما ساهم في زيادة أعداد الحيوانات.

وتبلغ أعداد الثروة الحيوانية في منطقة الظفرة خلال عام 2018 أكثر من 620 ألفاً و471 رأساً من الحيوانات، منها: 304 آلاف و571 من الضأن و209 آلاف 530 من الماعز، و105 آلاف و671 من الجمال، فيما تبلغ أعداد الأبقار 699 بقرة، كما وصل عدد حيازات الثروة الحيوانية في الحيازات التقليدية في الظفرة إلى 4311 حيازة خلال عام 2018.

وكان قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي تضاعفت أعداده بمقدار 40 مرة لتصل في عام 2018 إلى 3.599.749 رأساً من الحيوانات، مقارنة بـ 86.514 رأساً في عام 1976 في أنحاء الإمارة كافة. بدورهم، حرص ملاك المزارع وأصحاب العزب على تطوير وسائل إنتاجيتهم لضمان المنافسة في الأسواق، وتوفير منتجات متميزة تسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومي، ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات اللحوم والألبان ومشتقاتها.

ويؤكد علي بخيت المزروعي صاحب مزرعة متكاملة للحيوانات والطيور في منطقة الظفرة، أن قطاع الثروة الحيوانية من القطاعات المهمة في الدولة لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي حتى يكون الاعتماد على المنتج المحلي هو الضمانة الأساسية دون الاعتماد على المنتجات المستوردة من الخارج.