3 مليون رأس تدعم الأمن الغذائي

إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إجمالي العزب في إمارة أبوظبي يبلغ 25 ألف عزبة تضم ما لا يقل عن 3.4 مليون رأس من الثروة الحيوانية، ويغطي إنتاج الإمارة من لحوم الإبل ما نسبته 100%، والأغنام نحو 26% من إجمالي الاستهلاك المحلي في الدولة.

وأوضحت الهيئة أنها تولي اهتماماً خاصاً بحماية ورعاية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها وتوفير أقصى درجات الأمن الحيوي لضمان سلامة الثروة الحيوانية واستدامتها، مشيرة إلى أن قطاع الثروة الحيوانية يحظى برعاية واهتمام كبيرين من القيادة الرشيدة تمثل في تشجيع المزارعين المواطنين على الاهتمام بتربية ورعاية المواشي، وتوفير الأعلاف للمربين بأسعار رمزية وتشجيعهم على تربية الأنواع الاقتصادية. ويختص قطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بدور حيوي وفعال في تنمية الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي والحفاظ عليها من خلال الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدم لمربي الحيوانات المختلفة عن طريق الرعاية الطبية والغذائية والإرشادية.

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